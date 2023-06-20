Reuters: в Гондурасе во время бунта в женской тюрьме погибли 25 человек

В Гондурасе во время бунта в женской тюрьме погибли 25 человек

Фото: Fredy Rodriguez / Reuters

В результате беспорядков в женской тюрьме в Гондурасе погибли 25 человек, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Юрия Мора.

Бунт начался в тюрьме Centro Femenino de Adaptación Social примерно в 20 км от столицы страны Тегусигальпы. Тела погибших женщин были обуглены, власти устанавливают их личности.

В апреле трое заключенных погибли после серии беспорядков в тюрьме эквадорского портового города Гуаякиль, пишет France24. Всего там содержались 23 человека, большинство из которых были лидерами группировок, занимающихся продажей наркотиков.

Президент Эквадора Гильермо Лассо ввел из-за тюремных беспорядков чрезвычайное положение в Гуаякиле, соседних Дюране и Самборондоне, а также провинциях Санта-Элена и Лос-Риос. Сотрудники тюрьмы, полиция и военные «активировали протоколы безопасности» и подавили бунт.