Суд приговорил к пожизненному вора в законе и лидера «банды Пичугина»

Лидера ОПГ Юрия Пичугина и еще одного фигуранта дела приговорили к пожизненному лишению свободы, остальным обвиняемым дали сроки от 7 до 24 лет заключения. На счету ОПГ, по данным СК, пять убийств и покушение на убийство

Юрий Пичугин (Фото: Наталия Казаковцева / ТАСС)

В Республике Коми вынесли приговоры «вору в законе» Юрию Пичугину («Пичуга») и участникам его группировки, сообщает Следственный комитет.

Помимо организации преступного сообщества (ст. 210 УК) и участия в нем (ст. 209 УК) их обвинили в зависимости от роли каждого в пяти убийствах и покушении на убийство (ст. 105 УК), похищении человека (ст. 126 УК), незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 222, 222.1 УК), вымогательстве (ст. 163 УК), мошенничестве (ст. 159 УК) и др. Преступления совершались на территории республики и Архангельской области.

По данным СК, Пичугин сформировал группировку в 1992–1994 годах в Коми. Изначально они «крышевали» предпринимателей. «Собранные деньги и имущество передавались в общую кассу. Источниками ее пополнения также являлось перечисление денежных средств от преступлений против собственности, совершаемых лицами, отбывающими наказание в исправительных учреждениях либо находившимися в следственных изоляторах», — говорится в сообщении.

Деятельность группировки была пресечена в феврале 2017 года, когда задержали Пичугина и шестерых активных участников банды. Остальные ее члены привлечены к уголовной ответственности в течение 2017–2018 годов, добавили в ведомстве.

Расследование проводилось на территории 20 российских субъектов. Один из фигурантов был экстрадирован из Таиланда. «Сбор доказательств был затруднен тем, что преступное сообщество Юрия Пичугина имело огромное криминальное влияние в Республике Коми и за ее пределами, его участники заработали авторитет безжалостных и кровожадных преступников, поэтому большинство процессуальных лиц неохотно сотрудничали со следствием», — отметили в СК.

Всего по делу проходили 18 человек. Пичугина и Хадиса Азизова приговорили к пожизненному лишению свободы, 15 фигурантов получили от 10 до 24 лет заключения в колониях особого и строгого режимов. С тремя участниками ОПГ были заключены соглашения о сотрудничестве, дела в отношении их выделили в отдельное производство. Они получили от 7 до 11 лет колонии. Всем осужденным также назначили штрафы от 500 тыс. до 3 млн руб.

Пичугин входит в санкционный список США «в рамках борьбы против организации «Воры в законе». СК ранее сообщал, что среди членов его банды были спортсмены и бывшие военнослужащие, а также сотрудники правоохранительных органов. Кроме «крышевания» они совершали хищения в продуктовых и промышленных магазинах, хищения нефтепродуктов, а также занимались телефонным мошенничеством и мошенничеством с недвижимостью.

С 2003 по 2006 год денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, группировка вложила в коммерческую деятельность. Она занималась общественным питанием, организацией в сфере досуга и услуг, пассажирскими и грузовыми перевозками и лесозаготовкой.