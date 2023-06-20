В здание банка в Химках закинули фейерверки

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 91,8 (+0,16) Инвестиции, 19 июн, 16:23 Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 83,99 (+0,34) Инвестиции, 19 июн, 16:23
Как инженеры создали кондитерскую фабрику РБК и КФ «Победа», 13:01
Mitsubishi представил тизеры нового пикапа L200 Авто, 13:00
Пашинян назвал переломный момент в карабахской войне Политика, 12:58
Названы самые подешевевшие типы недвижимости на Рублевке и Новой Риге Недвижимость, 12:54
Полиция провела обыск в штаб-квартире оргкомитета Олимпиады в Париже Спорт, 12:53
Ломбарды заинтересовались криптовалютой. Что происходит Крипто, 12:47
В Приморье проведут реконструкцию станции Находка-Восточная Новая экономика, 12:45
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:44
Шойгу пригрозил Киеву ударом по центрам принятия решений Политика, 12:42
Новая визовая реальность: все, что нужно знать к лету 2023 года. Часть 2 Стиль, 12:37
Когда не стоит брать кредит, и как правильно его погасить РБК и банк Ренессанс, 12:35
Загитова проведет поединок на шпагах с двукратной олимпийской чемпионкой Спорт, 12:35
Цена нефти Brent превысила $77 за баррель впервые с 8 июня Инвестиции, 12:34
В здание банка в Химках закинули фейерверки Общество, 12:27
Общество ,  
0 

В здание банка в Химках закинули фейерверки

19-летний москвич закинул в здание банка в Химках горящие фейерверки
Фото: Mosoblproc / Telegram
Фото: Mosoblproc / Telegram

В Химках 19-летний москвич кинул в отделение банка на улице Московской коробку с фейерверками. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Он мотивировал свой поступок желанием избавиться от телефонных мошенников.

Прокуратура начала процессуальную проверку. Химкинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

В феврале 2021 года мужчина напал на отделение банка в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Мужчина в черной одежде с медицинской маской на лице ворвался в отделение банка и потребовал у кассира деньги, угрожая при этом предметом, похожим на гранату. Но когда сотрудница банка нажала тревожную кнопку, мужчина сбежал. Спустя пару дней он был задержан. Против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК («Разбой»).

Теги
Московская область прокуратура Химки Сбербанк фейерверк нападение
Материалы по теме
Спецназ взял штурмом банк с заложниками в Астане. Видео
Общество
В Астане взяли штурмом банк с заложниками
Общество
В Астане вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter