В здание банка в Химках закинули фейерверки

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В Химках 19-летний москвич кинул в отделение банка на улице Московской коробку с фейерверками. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Он мотивировал свой поступок желанием избавиться от телефонных мошенников.

Прокуратура начала процессуальную проверку. Химкинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

В феврале 2021 года мужчина напал на отделение банка в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Мужчина в черной одежде с медицинской маской на лице ворвался в отделение банка и потребовал у кассира деньги, угрожая при этом предметом, похожим на гранату. Но когда сотрудница банка нажала тревожную кнопку, мужчина сбежал. Спустя пару дней он был задержан. Против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК («Разбой»).