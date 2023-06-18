Спецназ взял штурмом банк с заложниками в Астане. Видео

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Спецназ штурмом взял отделение банка Kaspi на улице Достык в Астане, где вооруженный мужчина около полутора часов удерживал заложников. Их освободили, захватчика задержали, никто не пострадал, сообщает МВД Казахстана.

По данным Orda, нападавший — Алихан Мурадов, он состоит на наркологическом учете, до этого дважды был подозреваемым по уголовным делам. У него возникли проблемы с кредитом. Мурадов требовал перевести все активы банка в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся, угрожая убить заложников.