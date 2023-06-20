Ефимов рассказал о подписанных на ПМЭФ соглашениях в сфере экономики

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

За четыре дня работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) делегация экономического блока правительства Москвы подписала с другими ведомствами и частными предприятиями 16 соглашений, нацеленных на развитие столичной промышленности и экономики в целом. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Договоренности направлены на создание новых производственных площадок и формирование комфортной городской среды, развитие кадрового потенциала, беспилотного транспорта и промышленного туризма, — сообщил Ефимов. — Мы также провели более десятка мероприятий с участием экспертов для обмена опытом в сфере привлечения инвестиций, управления ресурсами, реализации городских программ, проектов и развития механизмов ГЧП».

Если объединить ряд соглашений по тематическим блокам, первый из них будет относиться к развитию компетенций Москвы как центра по созданию беспилотников. Так, столичные власти подписали соглашение с IT-компанией Т1 по созданию в технопарке «Руднево» тестового производства дронов. Специалистов для этой отрасли будет готовить Московская техническая школа совместно с компанией «Иннопрактика».

В сфере благоустройства Москва подписала ряд соглашений в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) — масштабного проекта по возвращению бывших промзон в экономический оборот города. На месте автосервисов и складов будут появляться современные кварталы с многофункциональной застройкой. В рамках ПМЭФ-2023 столичные власти подписали два подобных договора, по одному из которых программа КРТ впервые придет в «Новую Москву».

Ряд соглашений касается создания новой и поддержки существующей промышленности Москвы. В последнем случае речь идет о привлечении столичных специалистов из центров компетенций к налаживанию на предприятиях принципа бережливого производства в рамках национального проекта «Производительность труда».

Наконец, в туристической сфере Москва договорилась с правительством Тверской области о развитии маршрутов промышленного туризма. «Проект позволит расширить знания аудитории о развитии промышленного сектора двух регионов, показать, как работают высокотехнологичные предприятия, производятся товары повседневного пользования, рассказать об истории становления отечественной промышленности», — рассказали в пресс-службе правительства Москвы.