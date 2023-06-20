Ефимов рассказал о подписанных на ПМЭФ соглашениях в сфере экономики

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 91,8 (+0,16) Инвестиции, 19 июн, 16:23 Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 83,99 (+0,34) Инвестиции, 19 июн, 16:23
Глава Минцифры заявил, что вход в интернет по паспорту не обсуждается Технологии и медиа, 11:28
8 к 1: сколько денег подопечным фондов приносят инвестиции в развитие НКО Тренды, 11:25
МОК ответил на информацию об участии россиян в ОИ на правах беженцев Спорт, 11:22
Суд приговорил участника нацбатальона «Айдар» Мурыгу к 16 годам колонии Политика, 11:15
Видеоаналитика и большие данные: как банки защищают отделения и банкоматы Тренды, 11:14
ЦБ: стоимость чистых активов паевых инвестфондов составляет ₽8,86 трлн Инвестиции, 11:13
В Роспотребнадзоре оценили инфекционную ситуацию в Херсонской области Общество, 11:10
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Ефимов рассказал о подписанных на ПМЭФ соглашениях в сфере экономики Город, 11:10
Супермен так и не стал Железным Человеком: история «снайдерверса» Life, 11:06
Россия может заморозить действие СИДН. Чем это обернется Pro, 11:06
Моди заявил, что Индия не нейтральна в вопросе конфликта Москвы и Киева Политика, 11:01
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 11:00
В Думе предложили использовать маткапитал как банковский вклад Общество, 10:54
Changan анонсировал появление в России рамного пикапа Hunter Plus Авто, 10:51
Город ,  
0 

Ефимов рассказал о подписанных на ПМЭФ соглашениях в сфере экономики

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

За четыре дня работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) делегация экономического блока правительства Москвы подписала с другими ведомствами и частными предприятиями 16 соглашений, нацеленных на развитие столичной промышленности и экономики в целом. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Договоренности направлены на создание новых производственных площадок и формирование комфортной городской среды, развитие кадрового потенциала, беспилотного транспорта и промышленного туризма, — сообщил Ефимов. — Мы также провели более десятка мероприятий с участием экспертов для обмена опытом в сфере привлечения инвестиций, управления ресурсами, реализации городских программ, проектов и развития механизмов ГЧП».

Если объединить ряд соглашений по тематическим блокам, первый из них будет относиться к развитию компетенций Москвы как центра по созданию беспилотников. Так, столичные власти подписали соглашение с IT-компанией Т1 по созданию в технопарке «Руднево» тестового производства дронов. Специалистов для этой отрасли будет готовить Московская техническая школа совместно с компанией «Иннопрактика».

В сфере благоустройства Москва подписала ряд соглашений в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) — масштабного проекта по возвращению бывших промзон в экономический оборот города. На месте автосервисов и складов будут появляться современные кварталы с многофункциональной застройкой. В рамках ПМЭФ-2023 столичные власти подписали два подобных договора, по одному из которых программа КРТ впервые придет в «Новую Москву».

Ряд соглашений касается создания новой и поддержки существующей промышленности Москвы. В последнем случае речь идет о привлечении столичных специалистов из центров компетенций к налаживанию на предприятиях принципа бережливого производства в рамках национального проекта «Производительность труда».

Наконец, в туристической сфере Москва договорилась с правительством Тверской области о развитии маршрутов промышленного туризма. «Проект позволит расширить знания аудитории о развитии промышленного сектора двух регионов, показать, как работают высокотехнологичные предприятия, производятся товары повседневного пользования, рассказать об истории становления отечественной промышленности», — рассказали в пресс-службе правительства Москвы.

Теги
ПМЭФ Экономика редевелопмент производительность труда беспилотники Москва Владимир Ефимов
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter