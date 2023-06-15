Ефимов сообщил о первом договоре по программе КРТ в «Новой Москве»

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Столичные власти заключили с инвестором договор о комплексном развитии территории, расположенной в ТиНАО, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Первый подобный для этого округа документ был подписан на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам вице-мэра, участок под редевелопмент площадью почти 12 га расположен в деревне Яковлево поселения Десеновское, неподалеку от Троицка. Договор заключен с правообладателем участка — компанией «Комбинат инновационных технологий — МонАрх».

«Инвестиции в развитие территории оцениваются в 7,2 млрд руб., а ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проекта составит 33 млн руб., — уточнил Ефимов. — В течение пяти лет инвестору предстоит построить 71 тыс. кв. м недвижимости. Благодаря проекту город получит более 70 новых рабочих мест».

Как сообщил глава департамента городского имущества Максим Гаман, на месте неиспользуемой территории в ТиНАО появится более 7 тыс. кв. м общественно-деловой застройки, включая образовательный объект на 250 мест, а также около 64 тыс. кв. м жилья.

Отмечается, что все здания будут построены с применением инновационной технологии возведения и использованием сверхкрупногабаритных железобетонных модулей с высокой степенью готовности.

По словам директора «Комбината инновационных технологий—МонАрха» Дмитрия Мочалина, средняя скорость возведения таких домов составит 450–600 кв. м в день. «Таким образом, четырехэтажный дом можно смонтировать всего за четыре дня, — подчеркнул он. — Основным преимуществом этой технологии являются высокая скорость и качество выполняемых работ».

Комплексное развитие территорий (КРТ) — программа по оживлению бывших промзон и неэффективно используемых участков. Редевелопмент подразумевает создание на их месте современных многофункциональных кварталов. На данный момент проекты КРТ уже реализуются в пяти столичных административных округах; ТиНАО станет, таким образом, шестым.