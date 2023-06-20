Жители нескольких районов Киева остались без света
Жители трех районов Киева — Подола, Оболони и Троещины — утром 20 июня остались без света. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК в телеграм-канале.
«В 7:47 [совпадает с московским] аварийно были обесточены четыре высоковольтные подстанции «Киевских электросетей», — говорится в сообщении.
Энергетики переключили потребителей на резервные источники питания, в 8:12 свет вернули во все дома. Причины аварии устанавливаются, добавили в ДТЭК.
В Киевской городской администрации заявили, что из-за повреждения внешних коммуникаций на станциях метро временно не работают терминалы самообслуживания.
Как передавало издание Klymenko Time, электричество отсутствовало утром во многих районах Киева, а также была остановлена работа киевского электротранспорта.
Ранее «РБК Украина» и «Зеркало недели» сообщили, что в Киеве около 3:00 20 июня зазвучали сирены воздушной тревоги, в городе были слышны взрывы. Власти города объяснили звуки взрывов работой ПВО.