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В США решили ввести запрет на раскрытие данных военных без их разрешения

В США внесли законопроект о запрете обнародовать личные данные военных без их согласия

Республиканцы комитета палаты представителей США по ассигнованиям потребовали запретить обнародование любой личной информации о нынешних и бывших военных, которую СМИ и работодатели используют для проверки людей. Об этом сообщает NBC News.

По данным Пентагона, типы информации, которая может быть раскрыта в настоящее время, различаются, но обычно это полное имя военного, звание, прошлые и настоящие служебные назначения, посещение профессиональных военных школ и награды, а также официальные фотографии. В нынешнем постановлении Минобороны США говорится, что эта информация может быть раскрыта «без явно необоснованного вторжения» в личную жизнь служащих.

Законодатели палаты представителей от Республиканской партии собираются запретить разглашать эту информацию без согласия самого военного. Если человек, о котором будет идти речь, уже умер, то разрешить или не разрешить использовать данные может ближайший родственник умершего. В соответствии с этим предложением организации и работодатели должны будут подавать специальный запрос для получения нужной информации. Как уточняет NBC, выполнение запроса может занять месяцы или годы.

Законопроект появился после того, как Военно-воздушные силы США признали, что ненадлежащим образом обнародовали личную информацию о здоровье кандидата от Республиканской партии в палате представителей Индианы Дженнифер-Рут Грин о том, что она подверглась сексуальному насилию во время службы в армии. В ВВС признали, что публикация такой информации без согласия Грин была ошибкой, и пообещали отправить результаты своего расследования в Министерство юстиции.

Теги
Республиканская партия США военные персональные данные
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