Роспотребнадзор опроверг фейк об отравлении ребенка из-за «Тархуна»

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Сообщение о смертельном отравлении ребенка газировкой — фейк, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«В соцсетях снова распространяется фейк о мальчике, выпившем тархун. В тексте, который впервые появился в Сети больше пяти лет назад, говорится о случаях массового отравления детей газированными напитками. <...> Роспотребнадзор подчеркивает: пост с историей об отравлении — фальшивка», — сообщили в ведомстве.

Роспотребнадзор также назвал фальшивым «черный список продуктов», опасных для здоровья, который упоминается в сообщениях.

ТАСС отмечает, что информация об отравлении мальчика «Тархуном» стала распространяться во «ВКонтакте» 17–18 июня. В фейковом сообщении говорилось, что ребенок умер в инфекционном отделении, пишет агентство.

Казахстанский фактчекинговый проект STOPfake разбирал сообщение, которое похоже на то, которое описывает ТАСС. В Казахстане сообщение о том, что ребенок умер после того, как выпил тархун, распространялось в WhatsApp. В нем также говорилось о том, что опасными для здоровья помимо тархуна могут быть сладости, такие как драже M&M’s и шоколадный батончик Milky Way. В комитете санитарно-эпидемиологического контроля Казахстана это сообщение также опровергли.