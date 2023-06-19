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Роспотребнадзор опроверг фейк об отравлении ребенка из-за «Тархуна»

Роспотребнадзор опроверг информацию о смертельном отравлении ребенка газировкой «Тархун»
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Сообщение о смертельном отравлении ребенка газировкой — фейк, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«В соцсетях снова распространяется фейк о мальчике, выпившем тархун. В тексте, который впервые появился в Сети больше пяти лет назад, говорится о случаях массового отравления детей газированными напитками. <...> Роспотребнадзор подчеркивает: пост с историей об отравлении — фальшивка», — сообщили в ведомстве.

Роспотребнадзор также назвал фальшивым «черный список продуктов», опасных для здоровья, который упоминается в сообщениях.

ТАСС отмечает, что информация об отравлении мальчика «Тархуном» стала распространяться во «ВКонтакте» 17–18 июня. В фейковом сообщении говорилось, что ребенок умер в инфекционном отделении, пишет агентство.

Казахстанский фактчекинговый проект STOPfake разбирал сообщение, которое похоже на то, которое описывает ТАСС. В Казахстане сообщение о том, что ребенок умер после того, как выпил тархун, распространялось в WhatsApp. В нем также говорилось о том, что опасными для здоровья помимо тархуна могут быть сладости, такие как драже M&M’s и шоколадный батончик Milky Way. В комитете санитарно-эпидемиологического контроля Казахстана это сообщение также опровергли.

Теги
Роспотребнадзор фейк газировка отравление
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