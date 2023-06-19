Правительство продлит меры поддержки экспорта

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Правительство продлит до 2030 года меры поддержки экспорта, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

«Что касается экспорта, то по поручению президента продлим до 2030 года действующие инструменты поддержки и разработаем решения по страхованию поставок на внешние рынки», — сказал он.

Мишустин отметил, что необходимо продолжить создавать условия для инвесторов и экспортеров и искать «дополнительные ресурсы для вложений в крупные, системно значимые проекты».

Премьер-министр добавил, что правительству «предстоит запустить набор мер поддержки и для электронной торговли, прежде всего для малого и среднего бизнеса», чтобы они смогли найти потребителей не только в России, но и в других странах.

В России действует несколько инструментов поддержки экспорта. Например, компании могут обращаться за господдержкой в рамках программы по софинансированию участия в международных выставках для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров. Еще одна мера господдержки — компенсация на логистические затраты.

В марте 2022 года Мишустин подписал постановление, упрощающее требования к российским компаниям-экспортерам, которые получают субсидии по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». В правительстве меру объяснили санкциями, из-за которых многие экспортеры оказались в трудном положении.