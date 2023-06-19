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Собянин рассказал об импортозамещении в городском хозяйстве

Фото: Mos_sobyanin / Telegram
Фото: Mos_sobyanin / Telegram

Московские предприятия, занятые в сфере городского хозяйства, продолжают активно заниматься импортозамещением используемых материалов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Причем этот процесс идет уже много лет, но в прошлом году он активизировался.

  • Так, «Мосгаз» за последние пять лет практически впятеро снизил долю импорта — теперь 91% материалов и оборудования, потребляемых компанией, отечественного производства.
  • «Мослифт» с этого года начал выпускать комплектующие для лифтов собственного производства: например, рекуператоры и вводное устройство для подъемников.
  • На базе Люберецких очистных сооружений «Мосводоканал» запустил производство сорбента для сменных фильтров газоочистных установок (ранее предприятие использовало импортные сорбенты).
  • «Россети Московский регион» уже почти полностью перешли на российское оборудование и отечественное ПО, отметил Собянин.

Ранее в рамках ПМЭФ-2023 столичные власти рассказали, что за 2016–2021 годы экономика Москвы выросла на 16% (против 10% в целом по России). Драйверами развития выступили сферы информационных технологий, строительства и обрабатывающая отрасль.

Теги
«Мосгаз» «Россети» Москва Сергей Собянин Импортозамещение
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