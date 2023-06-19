Собянин рассказал об импортозамещении в городском хозяйстве

Фото: Mos_sobyanin / Telegram

Московские предприятия, занятые в сфере городского хозяйства, продолжают активно заниматься импортозамещением используемых материалов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Причем этот процесс идет уже много лет, но в прошлом году он активизировался.

Так, «Мосгаз» за последние пять лет практически впятеро снизил долю импорта — теперь 91% материалов и оборудования, потребляемых компанией, отечественного производства.

«Мослифт» с этого года начал выпускать комплектующие для лифтов собственного производства: например, рекуператоры и вводное устройство для подъемников.

На базе Люберецких очистных сооружений «Мосводоканал» запустил производство сорбента для сменных фильтров газоочистных установок (ранее предприятие использовало импортные сорбенты).

«Россети Московский регион» уже почти полностью перешли на российское оборудование и отечественное ПО, отметил Собянин.

Ранее в рамках ПМЭФ-2023 столичные власти рассказали, что за 2016–2021 годы экономика Москвы выросла на 16% (против 10% в целом по России). Драйверами развития выступили сферы информационных технологий, строительства и обрабатывающая отрасль.