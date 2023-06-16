Вице-мэр Ефимов сообщил о росте экономики Москвы на 16% за пять лет

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

В последние годы рост столичной экономики более чем в полтора раза превышает средний уровень по стране. Так, за период 2016–2021 годов валовый региональный продукт (ВРП) Москвы увеличился на 16,3%, тогда как в целом экономика России прибавила около 10%. Об этом заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал на сессии «Агломерации: точки роста в эпоху турбулентности» в рамках ПМЭФ-2023.

Самый динамично развивающийся сектор столичной экономики — это информация и связь, отметил Ефимов. Сегмент показал прирост почти на 74% за указанные пять лет, что позволило ему увеличить свой удельный вес в ВРП Москвы с 6,3 до 8,5%. «Действовавшие в 2020 году эпидемиологические ограничения придали отрасли дополнительный импульс, и многие сектора начали более активно внедрять цифровые технологии», — отметил вице-мэр.

Следом идет обрабатывающая отрасль — ее рост за 2016–2021 годы составил 22,6%, а доля в экономике города выросла с 10,5 до 15,6%. Внутри этого сегмента наибольший вклад, по данным столичных властей, внесли высокотехнологичные направления — оптика и электроника, оборудование, химическая промышленность, фармацевтика и т.д.

Замыкает тройку лидеров среди наиболее динамичных сфер экономики Москвы строительство. За пять лет добавленная стоимость в этом сегменте выросла на 15,2% (то есть уже чуть ниже среднего по городу). Его доля в городском ВРП составляет чуть менее 19%.