Российский генерал впервые сдал экзамен на краповый берет

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Командир дивизии имени Дзержинского Росгвардии генерал-майор Николай Кузнецов стал первым в российской истории генералом, который сдал экзамен на краповый берет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Испытания проводились в Подмосковье. К основному экзамену допустили 39 кандидатов, до финиша дошли семь из них. С получением крапового берета их поздравили в том числе заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Владислав Ершов и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Краповый берет — форменный головной убор, служащий высшей формой отличия военнослужащих спецподразделений войск национальной гвардии России. Он присваивается тем, кто прошел сложные квалификационные испытания. К экзамену допускаются сотрудники ведомства, которые положительно характеризуются по службе и не имеют взысканий.