Три человека пострадали при взрыве газового баллона в автомобиле под Евпаторией

Три человека пострадали при взрыве баллона в автомобиле под Евпаторией

Фото: Никита Попов / РБК

В Крыму три человека пострадали при взрыве газового баллона в легковом автомобиле. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в телеграм-канале.

По его словам, ЧП произошло в 4:00 в поселке городского типа Мирный на повороте с Евпаторийского шоссе. «Все доставлены с ожогами разной степени в шестую городскую больницу Симферополя», — добавил Крючков.

Как уточняет МВД Крыма, водитель Toyota Land Cruiser при движении по Евпаторийскому шоссе наехал на препятствие, после чего баллон загорелся.

Прокуратура республики взяла на контроль ход процессуальной проверки по факту возгорания автомобиля.

По данным телеграм-канала Baza, за рулем Toyota Land Cruiser был помощник вице-премьера по экономическому развитию Запорожской области и кандидат в депутаты от «Единой России» Владимир Епифанов. В салоне также находились его секретарь и охранник.

Все трое мужчин получили 30% ожоги головы, туловища и рук, пишет канал. Охранник также получил ожог левой ноги. По словам помощника вице-премьера, за день до этого газовый баллон проверяли на станции технического обслуживания в Симферополе.