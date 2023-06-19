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Марочко заявил о пресеченной попытке прорыва ВСУ на купянском направлении

Марочко: российские войска остановили попытку прорыва ВСУ на купянском направлении

На купянском направлении остановлена попытка прорыва украинских войск, сообщил полковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он подчеркнул, что эта информация получена «от собственных источников» и может отличаться от официальной.

«В районе населенного пункта Стельмаховка силами до роты противник попытался прорвать нашу линию обороны. Благодаря аэроразведке замысел противника был своевременно раскрыт, и по координатам выявленных целей был нанесен упреждающий удар», — написал он в телеграм-канале.

По словам Марочко, ВСУ понесли потери и «отказались продолжать действия наступательного характера».

Утром 18 июня Минобороны России сообщило, что российская авиация нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по украинским войскам на том же направлении. В атаке были задействованы ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28, а также штурмовики Су-25.

Также российские войска нанесли удары из систем залпового огня «Торнадо-С» по 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Российская артиллерия ударила по диверсионно-разведывательной группе 32-й отдельной механизированной бригады и сорвала три попытки провести ротацию ВСУ в районе Берестового и Стельмаховки.

Марочко заявил о пресеченной попытке прорыва ВСУ на купянском направлении
Марочко заявил о пресеченной попытке прорыва ВСУ на купянском направлении

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