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Гладков сообщил о 120 ударах ВСУ по Белгородской области за сутки

Гладков: ВСУ за сутки атаковали шесть районов Белгородской области
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

По Белгородской области за сутки зафиксировали более 120 ударов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

  • В Волоконовском районе области хутор Старый и село Тишанка обстреляли из миномета и артиллерии. В хуторе зафиксировано 29 прилетов, а в селе — семь. Повреждена линия электропередач.
  • В Белгородском районе выпустили 17 артиллерийских снарядов по селу Солнцевка, а также 11 артиллерийских снарядов по селу Красный Хутор, три — по селу Наумовка, два — по селу Журавлевка. В селе Щетиновка ВСУ сбросили гранату с беспилотника, сообщил Гладков.
  • В Шебекинском городском округе из миномета обстреляли село Белянка — зафиксировано 16 прилетов. Повреждения получили два корпуса сельхозпредприятия, там были разбиты фасад, окна, емкости с зерном и водой, отметил губернатор. По поселку Калининский выпустили шесть минометных снарядов. Четыре прилета зафиксированы в селе Муром и хуторе Панков. По три снаряда выпустили по поселку Ленинский, селу Новая Таволжанка и хутору Мухин.

  • В Валуйском городском округе три артиллерийских снаряда выпустили по селу Вериговка. В селе Новопетровка ВСУ сбросили три взрывных устройства с беспилотников. Повреждены два транспортных средства.
  • В Грайворонском городском округе три минометных снаряда выпущено по окраине села Дроновка. Рядом с селом Безымено была сброшена граната с БПЛА.
  • В Борисовском районе из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок — зафиксировано четыре прилета.

Пострадавших в результате обстрелов нет.

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. В последнее время атаки усилились. Больше всего ударов фиксируется в Шебекинском городском округе.

В Белгородскую область несколько раз заходили украинские диверсанты. В частности, днем 4 июня губернатор Вячеслав Гладков сообщал о боях с разведывательно-диверсионной группой в Новой Таволжанке.

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Вячеслав Гладков Белгородская область ВСУ обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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