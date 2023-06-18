Гладков: ВСУ за сутки атаковали шесть районов Белгородской области

Гладков сообщил о 120 ударах ВСУ по Белгородской области за сутки

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По Белгородской области за сутки зафиксировали более 120 ударов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Волоконовском районе области хутор Старый и село Тишанка обстреляли из миномета и артиллерии. В хуторе зафиксировано 29 прилетов, а в селе — семь. Повреждена линия электропередач.

В Белгородском районе выпустили 17 артиллерийских снарядов по селу Солнцевка, а также 11 артиллерийских снарядов по селу Красный Хутор, три — по селу Наумовка, два — по селу Журавлевка. В селе Щетиновка ВСУ сбросили гранату с беспилотника, сообщил Гладков.

В Шебекинском городском округе из миномета обстреляли село Белянка — зафиксировано 16 прилетов. Повреждения получили два корпуса сельхозпредприятия, там были разбиты фасад, окна, емкости с зерном и водой, отметил губернатор. По поселку Калининский выпустили шесть минометных снарядов. Четыре прилета зафиксированы в селе Муром и хуторе Панков. По три снаряда выпустили по поселку Ленинский, селу Новая Таволжанка и хутору Мухин.

В Валуйском городском округе три артиллерийских снаряда выпустили по селу Вериговка. В селе Новопетровка ВСУ сбросили три взрывных устройства с беспилотников. Повреждены два транспортных средства.

В Грайворонском городском округе три минометных снаряда выпущено по окраине села Дроновка. Рядом с селом Безымено была сброшена граната с БПЛА.

В Борисовском районе из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок — зафиксировано четыре прилета.

Пострадавших в результате обстрелов нет.

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. В последнее время атаки усилились. Больше всего ударов фиксируется в Шебекинском городском округе.

В Белгородскую область несколько раз заходили украинские диверсанты. В частности, днем 4 июня губернатор Вячеслав Гладков сообщал о боях с разведывательно-диверсионной группой в Новой Таволжанке.