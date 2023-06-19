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Минобороны заявило о потере ВСУ более половины бойцов при попытке атаки

Минобороны: ВСУ потеряли более половины бойцов при атаке на южнодонецком направлении

Украинские войска потеряли более половины личного состава при попытке провести наступление на южнодонецком направлении, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов.

Подразделения группировки, по словам Чехова, нанесли удары по украинским позициям с помощью артиллерии и авиации, а также сорвали две попытки атаки атаковать в районе Новодонецкого (ДНР).

«Уничтожены танк, боевые бронированные машины и более половины наступающей живой силы», — сказал Чехов.

Также российские силы отразили две атаки противника в направлении села Равнополь.Там уничтожили танк, боевые бронированные машины, автомобильную технику и личный состав.

На запорожском направлении, по словам Чехова, российские силы пресекли попытку украинских войск провести разведку боем в районе села Чаривное: там артиллерия уничтожила личный состав ВСУ.

К югу от сел Новоданиловка и Малая Токмачка, где украинские силы пошли в наступление «силами до батальона» при поддержке тяжелой техники, российские силы уничтожили танки, БМП, боевые бронированные машины, а также личный состав ВСУ с помощью артиллерии и авиации.

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Также российская авиации нанесла удары более чем по десятку мест, где были сосредоточены украинские силы. Удары наносили близ Малой Токмачки и Макаровки, уточнил Чехов. Кроме того, близ поселка Степногорск удалось уничтожить гаубицу, сказал он.

Теги
Украина наступление Минобороны ДНР
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