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Минфин подтвердил планы отказаться от бумажных акцизов на табаке

ТАСС: Минфин планирует отказаться от бумажных акцизных марок на табачной продукции

Министерство финансов вместе с Федеральной налоговой службой (ФНС) и Центром развития перспективных технологий (ЦПРТ, оператор системы цифровой маркировки «Честный знак») разрабатывают механизм, который позволит отказаться от бумажных акцизных марок на табачной продукции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы министерства, переданные комитету Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Предполагается, что прорабатываемый механизм позволит отслеживать полноту уплаты акциза на табачную и никотиносодержащую продукцию «на основании данных о ее маркировке средствами идентификации», то есть цифровой маркировки, сказано в документе.

«Планируется отказ от маркировки табачной продукции специальными (федеральными) марками», — отмечается в материалах.

О том, что в России введут цифровой акциз на табак вместо бумажного, в мае писало «РИА Новости» со ссылкой на «дорожную карту» Минфина. Делать это начнут в первом квартале 2024 года, отмечало агентство.

С мая 2023 по июль 2024 года, по его данным, в стране будут реализовывать пилотный проект по использованию данных о маркировке и прослеживаемости во время камеральных налоговых проверок.

Перейти на цифровой акциз для табачных и никотиносодержащих изделий с 2024 года поручило правительство. По оценке Совета по вопросам развития табачной промышленности, это позволит сэкономить более 2 млрд руб. ежегодно. Предполагается, что Федеральная налоговая служба автоматически сможет исчислять налоговые обязательства при выпуске в оборот продукции на основании сведений из информационных систем по маркировке табачной продукции, говорил в ноябре замглавы Минфина Алексей Сазанов.

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Теги
табачная продукция Минфин акцизы табачные акцизы
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