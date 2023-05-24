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В России введут цифровой акциз на пиво и табак с 2024 года

Минфин: с 2024 года в России начнут отказываться от бумажных акцизов на табак и пиво

В первом квартале следующего года в России начнут вводить цифровой акциз вместо бумажного на табак и пиво, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дорожную карту Минфина.

Пилотный проект по использованию данных о маркировке и прослеживаемости во время камеральных налоговых проверок при этом запланирован на период с мая текущего года по июль следующего.

Перейти на цифровой акциз для табачных и никотиносодержащих изделий с 2024 года ранее поручило правительство. По оценкам Совета по вопросам развития табачной промышленности, это позволит сэкономить более 2 млрд руб. ежегодно.

В середине ноября прошлого года замглавы Минфина Алексей Сазанов на встрече с иностранным бизнесом на площадке Американской торговой палаты в России заявил, что ведомство активно занимается проработкой введения цифрового акциза на табак и пиво. По его словам, предполагается, что Федеральная налоговая служба автоматически сможет исчислять налоговые обязательства при выпуске в оборот продукции на основании сведений из информационных систем по маркировке табака и пива.

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