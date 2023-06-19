Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 91,63 (+0,67) Инвестиции, 16 июн, 16:42 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 83,65 (-0,31) Инвестиции, 16 июн, 16:42
Минфин подтвердил планы отказаться от бумажных акцизов на табаке Бизнес, 03:11
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Мексики Общество, 02:34
«Яндекс» оштрафовали на ₽2 млн за непередачу ФСБ данных о пользователях Технологии и медиа, 02:21
В Одессе и Запорожье прогремели взрывы Политика, 02:14
Круизный теплоход «Павел Бажов» сняли с мели под Астраханью Общество, 02:09
CК завел уголовное дело после опрокидывания батута с ребенком на Кубани Общество, 01:34
Bild узнал о роли «проукраинских групп» в подрыве аммиакопровода в Одессу Политика, 01:04
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
«Известия» узнали об идее обложить налогом попутную добычу драгметаллов Бизнес, 01:01
МИД предупредил о последствиях угроз российским военным в Приднестровье Политика, 00:58
Сборная Испании выиграла Лигу наций Спорт, 00:37
Орбан раскритиковал идею о квотах на расселение мигрантов по странам ЕС Политика, 00:27
Доходы операторов duty free в Сочи и Внуково выросли вопреки санкциям Бизнес, 00:00
Женщина подорвалась на мине в одном из районов Донецка Общество, 18 июн, 23:56
Зеленский заявил, что ни один ЗРК Patriot на Украине не уничтожен Политика, 18 июн, 23:43
Общество ,  
0 

Круизный теплоход «Павел Бажов» сняли с мели под Астраханью

МЧС: круизный теплоход «Павел Бажов» с 186 людьми на борту сняли с мели под Астраханью

Круизный теплоход «Павел Бажов», который сел на мель под Астраханью накануне, сняли с нее, передает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по Астраханской области.

Судно сняли с мели в 01:25 по местному времени (00:25 мск) с привлечением буксиров.

О том, что «Павел Бажов» сел на мель на 2748-м км Волги в Черноярском районе Астраханской области, ведомство сообщило 18 июня. Речной круизный трехпалубный теплоход следовал по маршруту Пермь — Астрахань.

На борту теплохода находятся 186 человек, из них 35 детей и 60 человек экипажа. Как уточняли в ведомстве, при инциденте никто не пострадал.

Теплоход, по информации МЧС, повреждений также не получил, утечки нефтепродуктов не произошло.

Теги
Астрахань теплоход
Материалы по теме
Круизный теплоход «Павел Бажов» сел на мель под Астраханью
Общество
«Порт Оля-2» сел на мель возле порта Оля
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter