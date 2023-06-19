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Круизный теплоход «Павел Бажов» сняли с мели под Астраханью
МЧС: круизный теплоход «Павел Бажов» с 186 людьми на борту сняли с мели под Астраханью
Круизный теплоход «Павел Бажов», который сел на мель под Астраханью накануне, сняли с нее, передает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по Астраханской области.
Судно сняли с мели в 01:25 по местному времени (00:25 мск) с привлечением буксиров.
О том, что «Павел Бажов» сел на мель на 2748-м км Волги в Черноярском районе Астраханской области, ведомство сообщило 18 июня. Речной круизный трехпалубный теплоход следовал по маршруту Пермь — Астрахань.
На борту теплохода находятся 186 человек, из них 35 детей и 60 человек экипажа. Как уточняли в ведомстве, при инциденте никто не пострадал.
Теплоход, по информации МЧС, повреждений также не получил, утечки нефтепродуктов не произошло.