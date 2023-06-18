Румынские пограничники задержали заблудившихся в горах украинских военных

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Трое вооруженных украинских пограничников заблудились в горах и незаконно перешли границу Румынии, сообщает издание Adevarul со ссылкой на территориальную инспекцию Пограничной полиции в Сигету-Мармацией (город недалеко от границы с Украиной).

«В пределах компетенции сектора Пограничной полиции Вишеу-де-Сус наши сотрудники выследили троих мужчин, граждан Украины, которые незаконно перешли с Украины в Румынию в районе Васера», — говорится в сообщении.

Как рассказали источники издания, украинские пограничники пытались выследить группу мигрантов, но из-за плохой погоды заблудились.

В итоге задержанных военных вернули украинской стороне, пишет Adevarul.

В феврале 2022 года украинский истребитель Су-27 незаконно пересек границу на севере Румынии. Его перехватили два самолета F-16 Fighting Falcon румынских ВВС боевой службы Воздушного командования НАТО и вынудили его совершить посадку на авиабазе к югу от города Бакэу. В румынском Минобороны сообщили, что после посадки пилот украинского самолета сдался властям.