Россияне протаранили шлагбаум на границе Польши с Белоруссией
Двое граждан России с тремя детьми протаранили на автомобиле шлагбаум на границе Польши с Белоруссией, сообщила радиостанция RMF.
К погранпункту подъехал автомобиль BMW со шведскими номерами. Внутри находились женщина и мужчина (оба россияне), а также ребенок с гражданством России и двое детей со шведскими паспортами.
Когда польский пограничник взял паспорта для проверки, машина двинулась в направлении Белоруссии. Автомобиль протаранил шлагбаумы и, проехав по развернутым шипам, остановился посреди пограничного моста.
Женщина с тремя детьми смогла пересечь границу и попасть на территорию Белоруссии. Мужчину задержали.
По данным RMF, его собираются привлечь к ответственности за попытку насильственного пересечения границы и причинение материального ущерба. Кроме того, в отношении двоих детей действовал запрет покидать территорию Швеции.