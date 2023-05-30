RMF: россияне протаранили шлагбаум на границе Польши с Белоруссией

Россияне протаранили шлагбаум на границе Польши с Белоруссией

Женщина смогла прорваться на территорию Белоруссии вместе с тремя детьми, двоих из них было запрещено вывозить с территории Швеции. Мужчину задержали

Фото: Wojciech Pacewicz / EPA / ТАСС

Двое граждан России с тремя детьми протаранили на автомобиле шлагбаум на границе Польши с Белоруссией, сообщила радиостанция RMF.

К погранпункту подъехал автомобиль BMW со шведскими номерами. Внутри находились женщина и мужчина (оба россияне), а также ребенок с гражданством России и двое детей со шведскими паспортами.

Когда польский пограничник взял паспорта для проверки, машина двинулась в направлении Белоруссии. Автомобиль протаранил шлагбаумы и, проехав по развернутым шипам, остановился посреди пограничного моста.

Женщина с тремя детьми смогла пересечь границу и попасть на территорию Белоруссии. Мужчину задержали.

По данным RMF, его собираются привлечь к ответственности за попытку насильственного пересечения границы и причинение материального ущерба. Кроме того, в отношении двоих детей действовал запрет покидать территорию Швеции.