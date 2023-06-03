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11 человек пострадали в массовом ДТП в Санкт-Петербурге

МЧС: в массовом ДТП в Санкт-Петербурге пострадали 11 человек
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга столкнулись 13 автомобилей, пострадали 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили РБК, что столкнулись десять машин, а пострадали семь человек.

ДТП произошло в 08:40 на пересечении улицы Софийской и проспекта Славы. Аварию спровоцировал водитель грузовика «Ивеко», который выехал на полосу встречного движения.

По предварительным данным, пострадали семь человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших двое детей 2006 и 2016 года рождения.

«Часть пострадавших экстренным службам пришлось деблокировать с помощью гидравлического инструмента. На месте работают сотрудники ГИБДД. Проводится проверка. Устанавливаются детали происшествия», — добавили в ведомстве.

В ликвидации ДТП от МЧС привлечены три единицы техники и 15 человек личного состава.

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Также утром ДТП произошло в Нижегородской области. Авария случилась в районе 5:00 на 554-м км дороги Москва — Уфа, в Воротынском районе. Водитель автомобиля Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной «ГАЗон Next». Погибли шесть человек.

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