В РПЦ предупредили о пропагандирующих наложниц сектантах в Новосибирске

Валерий Сутормин (Фото: horugv / VK)

В Новосибирских храмах заметили руководителя секты «Служба духовной безопасности» Валерия Сутормина, сообщила Новосибирская митрополия на своей странице во «ВКонтакте».

«Служба духовной безопасности» — «небольшая сектоподобная группа, действующая в Москве», отмечают в митрополии. Ее создатель Сутормин «переосмыслил посвященные браку каноны» и организовал движение «Развода нет». В храмах он «ведет вкрадчивые разговоры, втираясь в доверие», говорится в сообщении.

Сутормин вместе с партнером Вячеславом Балакиным также сформулировали доктрину «православных наложниц», сообщили в митрополии. Из нее следует, что «оставленный женой муж может без каких-либо формальностей завести любовницу в статусе наложницы и это будет абсолютно канонично».

«Лидеры секты серьезно досаждают московскому духовенству, регулярно опрашивая его представителей и угрожая им церковным судом в случае несогласия со своей доктриной», — сообщает Новосибирская митрополия. В частности, участники секты подали в церковный суд на патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

На сайте «Службы духовной безопасности» говорится, что она была создана в 2015 году и в ее задачи входит «выявление, раскрытие и каноническое противодействие церковным преступлениям», а также «противодействие деятельности тоталитарных деструктивных сект и культов в ограде Церкви и за ее пределами».