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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор сравнил потери экономики России и Германии из-за COVID

Попова: экономика России потеряла по $306 на человека из-за COVID, Германия — $4807

Экономика России потеряла гораздо меньше Германии и Австралии из расчета на душу населения во время пандемии коронавируса. Об этом «РИА Новости» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Если посчитать из известных на сегодня нам цифр, опубликованных в разных странах, то из расчёта на душу населения потери российской экономики составили $306 за счет пандемии, а в Германии это число составляет $4807, в Австралии — $5760 на душу населения. Цифры несопоставимые», — рассказала Попова. Она добавила, что это говорит об абсолютно правильных действиях России в условиях пандемии.

Попова добавила, что система мероприятий, которая была организована в России и в ряде других стран, отличалась. Например, российские специалисты утверждали, что локдаун — малоэффективная мера, поэтому в России их не было, за исключением самого первого, когда о вирусе было мало известно.

В 2021 году Роспотребнадзор оценил ущерб российской экономике, который, по данным ведомства, в 2020 году составил почти 1 трлн руб., что в 1,4 раза больше, чем суммарный урон от остальных инфекционных болезней. Первый вице-премьер Андрей Белоусов утверждал, что государство потратило на поддержку экономики в пандемию в общей сложности 4 трлн руб.

Росстат сообщал, что в 2020 году ВВП России сократился на 2,7% в связи с коронавирусными ограничениями и падением мирового спроса на энергоресурсы. Ведомство отмечало, что из-за пандемии резко сократилась добавленная стоимость в сервисных отраслях и упал конечный спрос внутри страны с ростом чистого экспорта товаров и услуг за счет резкого, на 12,1%, падения импорта.

Бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин говорил, что в целом мировая экономика из-за COVID потеряла от $4 трлн до $10 трлн, значительная часть этих потерь пришлась на бюджеты регионов и муниципалитетов.

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Теги
COVID-19 экономика России Анна Попова Роспотребнадзор
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