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Умер актер из сериалов «След» и «Кухня» Дмитрий Сапронов
Актер из сериалов «Кухня» и «След» Дмитрий Сапронов умер в возрасте 50 лет
Актер Дмитрий Сапронов, сыгравший в сериалах «Кухня», «След», «Детективы» и других, умер на 51-м году жизни. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его страницу в соцсети.
«Церемония прощание состоится 18 июня в 10:30 в Москве — на улице Будайской, дом 2, строение 13. Похороны — в тот же день», — сказано в сообщении.
«Российская газета» со ссылкой на друзей артиста пишет, что Сапронов умер 15 июня во сне.
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