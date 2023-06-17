Умер актер из сериалов «След» и «Кухня» Дмитрий Сапронов

Актер из сериалов «Кухня» и «След» Дмитрий Сапронов умер в возрасте 50 лет

Актер Дмитрий Сапронов, сыгравший в сериалах «Кухня», «След», «Детективы» и других, умер на 51-м году жизни. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его страницу в соцсети.

«Церемония прощание состоится 18 июня в 10:30 в Москве — на улице Будайской, дом 2, строение 13. Похороны — в тот же день», — сказано в сообщении.

«Российская газета» со ссылкой на друзей артиста пишет, что Сапронов умер 15 июня во сне.

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