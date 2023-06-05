Умер актер из сериалов «След» и «Законы улиц» Андрей Торхов

Актер из сериалов «След» и «Законы улиц» Андрей Торхов умер в возрасте 67 лет

Андрей Торхов (Фото: rzn-tdm.ru)

Заслуженный артист России, режиссер и актер Андрей Торхов умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского государственного областного театра юного зрителя (Театра на Соборной), в котором служил артист.

Причина и дата смерти не уточняются. Гражданской панихиды по Торхову не будет: этого захотел сам актер. 17 июня в 12:00 в театре пройдет его день памяти.

Торхов родился 17 февраля 1956 года в Москве. В 1979 году он окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина при Государственном академическом театре им. Е.Б. Вахтангова, куда затем перешел на работу. Сотрудничал с Челябинским театром драмы им. С.М. Цвиллинга, Рязанским театром драмы и Рязанской областной филармонией.

В 2011 году вступил в труппу рязанского Театра на Соборной. Там Торхов играл роли в спектаклях «Царевна-лягушка», «Ночь перед Рождеством», «Своя земля», «Хоббит», «Яр», «Убийство по ошибке», «Маленькая бабушка» и «Капитанская дочка». Также он был режиссером спектакля «Новогодние приключения, или Тайна старой книги».

Торхов играл не только в спектаклях, но и в кино. С 1977 года он успел сняться почти в 20 проектах, в том числе в сериалах «Куприн. Поединок» (2013), «Москва. Три вокзала» (2010–2016), «Свидетели» (2017–2018), «Горячая точка» (2019), «След» (2007 — н. в.), «Огни большого города» (2009 — н. в.), «Раскол» (2011), «Законы улиц» (2014) и других.

В 1998 году Торхов получил звание «Заслуженный артист России».