Минпромторг назвал сроки начала продаж созданного с Китаем Lada X-Cross 5

Lada X-Cross (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Продажи кроссовера Lada X-Cross 5, созданного АвтоВАЗом в сотрудничестве с китайским партнером, начнутся в третьем квартале 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба российского Минпромторга в телеграм-канале.

Lada X-Сross 5 — это переднеприводный городской кроссовер среднего класса, который представляет собой перелицованную версию китайского кроссовера FAW Bestune T77. Автомобиль оснащен 160-сильным турбированным двигателем и 7-ступенчатой автоматической коробкой передач, интеллектуальной системой безопасности ADAS (контроль утомляемости водителя, предупреждение о выезде из полосы, адаптивное переключение дальнего света, системы кругового обзора и экстренного торможения), мультимедийной системой и панорамной крышей. Первый автомобиль этой серии АвтоВАЗ выпустил на бывшем заводе Nissan в Петербурге 17 июня.

Lada X-Cross 5 создавалась при поддержке китайского технологического партнера, его название АвтоВАЗ не раскрывал. В октябре СМИ писали, что к работе над автомобильными проектами в Петербурге могли привлечь китайскую FAW. АвтоВАЗ эти данные не комментировал.

Завод Nissan мощностью 100 тыс. автомобилей в год начал работу в Санкт-Петербурге в 2009 году. На нем японский концерн производил модели Qashqai, Terrano, X-Trail. В марте 2022 года, после начала российской спецоперации, предприятие приостановило работу, автопроизводитель принял решение уйти из России.

В ноябре компания «Ниссан Мануфэкчуринг Рус», принадлежащая структурам Nissan, перешла во владение ФГУП «НАМИ». По итогам 2022 года выручка завода, на котором работали почти 2,1 тыс. человек, упала на 63,4%, до 36,7 млрд руб., чистый убыток составил 6 млрд руб. (против чистой прибыли 2,9 млрд руб. в 2021 году).

В феврале 2023 года АвтоВАЗ приобрел 99% «Ниссан Мануфэкчуринг Рус» (на его базе создается «Lada Санкт-Петербург»), 1% остался у НАМИ. За свою долю АвтоВАЗ заплатил €1.

«Lada Санкт-Петербург» стал третьей производственной площадкой АвтоВАЗа в России после Тольятти и Ижевска.