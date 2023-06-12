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Самое высокое здание мира окрасили в цвета российского флага

Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасили в цвета российского флага

Самое высокое здание мира окрасили в цвета российского флага
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Фасад небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае в честь Дня России окрасили в цвета российского флага. Администрация небоскреба опубликовала пост об этом в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня вечером Бурдж-Халифа отмечает богатую историю, яркую культуру и выдающиеся достижения России. Желаем русскому народу памятного праздника и будущего, проложенного единством и процветанием», — говорится в сообщении администрации.

Бурдж-Халифа — самое высокое и самое многоэтажное здание в мире. Высота небоскреба — 828 м, в здании 163 этажа.

Теги
Дубай ОАЭ День России небоскреб триколор флаг России
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