Токаев призвал перестать называть объекты в честь деятелей СССР

Власти Казахстана должны прекратить присвоение объектам страны имен деятелей СССР и создать список собственных «выдающихся фигур». Об этом президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил на заседании Национального курултая в Туркестане.

«Важнейшим идеологическим инструментом, имеющим огромное значение для укрепления исторического самосознания, также является ономастика. Необходимо прекратить практику присвоения различным объектам имен деятелей советского периода, биографии которых целенаправленно мифологизируются в угоду чьим-то личным интересам и предпочтениям», — сказал президент (цитата по zakon.kz).

Вместо них должен использоваться «единый ряд выдающихся фигур в истории народа страны», которые станут одним из ключевых «маркеров» нашей общенациональной идентичности внутри страны и за рубежом», отметил он.

Токаев добавил, что «в сфере ономастики (отдел языкознания, изучающий собственные имена. — РБК) требуется навести порядок». По его словам, этот раздел науки «не дело потомков и родственников наших предков или известных личностей, это прерогатива государства». Он призвал регламентировать ономастические процедуры с учетом общенациональных приоритетов.

Похожее предложение президент Казахстана озвучивал в марте. Тогда он призвал республиканскую комиссию по ономастике не разрешать установку памятников личностям, известным только в одном регионе, или советским деятелям с мифологизированными биографиями. «Если все будут ставить памятники исключительно своим предкам, в стране воцарятся трайбализм и местничество», — подчеркивал Токаев.