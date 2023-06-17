Токаев призвал перестать называть объекты в честь деятелей СССР

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 91,63 (+0,67) Инвестиции, 16 июн, 16:42 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 83,65 (-0,31) Инвестиции, 16 июн, 16:42
Кравцов заявил об отсутствии планов серьезно менять ЕГЭ Общество, 10:17
Байден закончил речь об оружии фразой «Боже, храни королеву» Политика, 10:02
Россияне рассказали, сколько готовы жертвовать на помощь животным Общество, 10:00
Брокер «Сбера» сообщил о планах дать инвесторам доступ к рынку Китая Инвестиции, 10:00
НАТО открыл центр по защите подводных трубопроводов Политика, 09:51
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея РБК и ПИК, 09:49
Токаев призвал перестать называть объекты в честь деятелей СССР Политика, 09:39
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
«Автодор» в июле вернется к пересмотру тарифов для платных дорог Бизнес, 09:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:16
Высокие потолки: в каких квартирах можно сделать второй ярус РБК и ПИК, 09:01
Минфин допустил расширение списка ситуаций для снятия денег с нового ИИС Инвестиции, 09:00
В Курской области село Сальное попало под обстрел ВСУ Политика, 08:41
В Красном Кресте рассказали о повестке встреч с Москальковой Политика, 08:40
Гладков назвал причину ночного пожара жилой высотки в Белгороде Общество, 08:36
Политика ,  
0 

Токаев призвал перестать называть объекты в честь деятелей СССР

Токаев: следует прекратить называть объекты в честь мифологизированных деятелей СССР

Власти Казахстана должны прекратить присвоение объектам страны имен деятелей СССР и создать список собственных «выдающихся фигур». Об этом президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил на заседании Национального курултая в Туркестане.

«Важнейшим идеологическим инструментом, имеющим огромное значение для укрепления исторического самосознания, также является ономастика. Необходимо прекратить практику присвоения различным объектам имен деятелей советского периода, биографии которых целенаправленно мифологизируются в угоду чьим-то личным интересам и предпочтениям», — сказал президент (цитата по zakon.kz).

Вместо них должен использоваться «единый ряд выдающихся фигур в истории народа страны», которые станут одним из ключевых «маркеров» нашей общенациональной идентичности внутри страны и за рубежом», отметил он.

Токаев добавил, что «в сфере ономастики (отдел языкознания, изучающий собственные имена. — РБК) требуется навести порядок». По его словам, этот раздел науки «не дело потомков и родственников наших предков или известных личностей, это прерогатива государства». Он призвал регламентировать ономастические процедуры с учетом общенациональных приоритетов.

Похожее предложение президент Казахстана озвучивал в марте. Тогда он призвал республиканскую комиссию по ономастике не разрешать установку памятников личностям, известным только в одном регионе, или советским деятелям с мифологизированными биографиями. «Если все будут ставить памятники исключительно своим предкам, в стране воцарятся трайбализм и местничество», — подчеркивал Токаев.

Теги
Касым-Жомарт Токаев СССР Казахстан
Материалы по теме
Токаев освободил от должности посла Казахстана в России
Политика
Президент Казахстана не приедет на ПМЭФ
Политика
Токаев назвал шуткой предложение Лукашенко вступить в Союзное государство
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter