На юге серой ветки метро приостановили движение

На серой ветке метро Москвы от «Нагорной» до «Серпуховской» приостановили движение поездов

На участке Серпуховско-Тимирязевской (серой) линии метро Москвы временно остановили движение, сообщил столичный департамент транспорта.

Движение поездов остановлено от станции «Нагорная» до станции «Серпуховская». В дептрансе объяснили это проверкой инфраструктуры. Позднее ведомство сообщило, что закрыло станции «Серпуховская» и «Тульская».

Пассажиров попросили пользоваться Калужско-Рижской, Большой кольцевой и Бутовской линиями метро, МЦК, автобусами КМ и другим наземным транспортом.

Мосгортранс выделил 25 автобусов для компенсационного маршрута КМ от метро «Нагорная» до метро «Серпуховская». По пути он будет останавливаться на станциях «Нагатинская» и «Тульская».

Накануне на Большой кольцевой линии временно увеличивали интервалы движения поездов из-за человека на путях. Через примерно 20 минут оно стало осуществляться по графику.