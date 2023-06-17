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Пожар в многоэтажке в Белгороде потушили

Пожар в многоэтажке в центре Белгорода ликвидировали

Пожар в многоэтажном доме в центре Белгорода ликвидирован, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, загорелся декоративный купол здания. На квартиры огонь не распространился, пишет Гладков. В то же время он сообщил, что власти начнут «восстанавливать пострадавшие жилые помещения» и котельную после проведения оценки ущерба.

Всем желающим предложили временно расселиться. Пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются.

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что при пожаре пострадало техническое помещение. Предварительная причина возгорания — нарушение правил безопасности при производстве работ. 

Пожар произошел в районе Свято-Троицкого бульвара в ночь на 17 июня. Как пишет телеграм-канал SHOT, загорелся жилой комплекс «Славянский». По данным телеграм-канала Mash, горела «самая дорогая квартира» Центрального федерального округа — пентхаус, который в 2019 году оценили в 45 млн руб.

В МЧС уточняли, что пожар произошел в котельной. В ликвидации возгорания участвовали 78 человек и 28 единиц техники. 

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Белгород Вячеслав Гладков пожары
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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