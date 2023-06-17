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В Польше назвали причину задержания самолета с охраной президента ЮАР

МИД Польши: самолет с делегацией ЮАР задержали в Варшаве из-за опасных материалов

Самолет с правительственной делегацией ЮАР, направлявшейя на Украину, задержали в аэропорту Варшавы из-за наличия на борту опасных материалов и незаявленных лиц. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Польши.

«На борту самолета находились опасные материалы, ввоз которых не был разрешен представителям ЮАР. Кроме того, на борту самолета находились люди, о присутствии которых заранее не уведомили польскую сторону», — заявили в ведомстве.

В польском МИД подчеркнули, что приняли все усилия для надлежащей подготовки визита делегации из ЮАР в Варшаву: было проведено три консультационных встречи, представители ведомства находились в постоянном контакте с канцелярией президента и посольством. Кроме того, южноафриканскую сторону проинформировали о всех формальностях, которые необходимо соблюсти для въезда.

Самолет с сотрудниками службы безопасности ЮАР, дипломатами и журналистами, которые должны были сопровождать президента республики Сирила Рамафосу во время визитов на Украину и в Россию, задержали в аэропорту им. Фредерика Шопена в Варшаве 15 июня. Людей не выпускали из самолета 26 часов.

AP и Radio Zet писали, что борт задержали из-за проблем с разрешением на ношение огнестрельного оружия. Польские пограничники заявили, что сотрудники службы безопасности южноафриканской республики имели при себе оружие, разрешения на провоз которого у них не было. В итоге южноафриканские и польские власти урегулировали вопрос и людей выпустили из самолета.

Рамафоса прибыл в Польшу 15 июня, а затем направился в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Помимо президента ЮАР на Украину прибыли лидеры Замбии, Союза Коморских Островов, Сенегала и Египта, а также спецпредставители глав Республики Конго и Уганды.

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Теги
Польша Варшава ЮАР самолет делегация
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