Общество ,
0
Летевший в Казахстан самолет сел в Самаре из-за работы датчика задымления
Летевший из Москвы в Актау Superjet сел в Самаре из-за сработавшего датчика задымления
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet, летевший из Москвы в Актау, экстренно сел в самарском аэропорту Курумоч. Об этом РБК сообщили в авиакомпании «Россия».
В багажном отсеке сработал датчик задымления, объяснили в компании. Для выполнения рейса будет отправлен резервный борт, он прибудет в Самару после 19:20 мск.
Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что причиной экстренной посадки рейса стала проблема с правым двигателем. На место посадки прибыли спасатели, чтобы потушить его.
РБК направил запрос в пресс-службу аэропорта Самары и Средневолжское управление МВД на транспорте.