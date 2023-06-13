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Летевший в Казахстан самолет сел в Самаре из-за работы датчика задымления

Летевший из Москвы в Актау Superjet сел в Самаре из-за сработавшего датчика задымления
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet, летевший из Москвы в Актау, экстренно сел в самарском аэропорту Курумоч. Об этом РБК сообщили в авиакомпании «Россия».

В багажном отсеке сработал датчик задымления, объяснили в компании. Для выполнения рейса будет отправлен резервный борт, он прибудет в Самару после 19:20 мск.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что причиной экстренной посадки рейса стала проблема с правым двигателем. На место посадки прибыли спасатели, чтобы потушить его.

РБК направил запрос в пресс-службу аэропорта Самары и Средневолжское управление МВД на транспорте.

Теги
Самара Курумоч Актау Казахстан «Россия» самолет экстренная посадка
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