В Подмосковье загорелся автосервис рядом с ТЭЦ

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 91,63 (+0,67) Инвестиции, 16:42 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 83,65 (-0,31) Инвестиции, 16:42
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:36
Путин на ПМЭФ объявил минуту молчания в память о Берлускони Политика, 17:35
СК «Согласие» выплатила за украденные смартфоны более ₽9,8 млн Пресс-релиз, 17:30
Как делают белый шоколад и почему он дорогой РБК и КФ «Победа», 17:29
«Где родился — там и пригодился»: главные заявления Путина на ПМЭФ-2023 Экономика, 17:17
Клуб Карпина сохранил одного из самых перспективных молодых игроков Спорт, 17:17
Какой должна быть IT-система на производстве — 7 требований Pro, 17:16
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
На ПМЭФ-2023 обсудили необходимость цифровой маркировки продукции Новая экономика, 17:14
Путин фразой «вы уже попали» ответил предупреждающим о зависимости от КНР Политика, 17:13
В Подмосковье загорелся автосервис рядом с ТЭЦ Общество, 17:09
Путин призвал создать в России «экономику высоких зарплат» Экономика, 17:09
Что такое селебрити-маркетинг и сколько приносят вложения в бьюти-проекты Стиль, 17:00
Путин: мои еврейские друзья назвали Зеленского позором еврейского народа Политика, 16:53
Путин призвал выводить на биржу часть активов уходящих из России компаний Инвестиции, 16:53
Общество ,  
0 

В Подмосковье загорелся автосервис рядом с ТЭЦ

В Дзержинском загорелся автосервис рядом с ТЭЦ-22

В городе Дзержинском Московской области загорелся автосервис. Об этом РБК сообщили в пресс-службе подмосковного управления МЧС.

Площадь возгорания составила 500 кв. м. По указанному МЧС адресу (Алексеевская, 1) находится несколько компаний: «Трэш авто», «Атлант Бетон», «Дары моря», LogicTrans и другие. Здание находится в нескольких минутах ходьбы от ТЭЦ-22.

В мае в Дзержинском горел склад покрышек, огонь распространился на соседнее здание. В «Моэснерго» позже сообщили, что пожар не повлиял на работу ТЭЦ-22, которая находилась недалеко от места возгорания.

Теги
Дзержинский Московская область Пожар новости
Материалы по теме
Кадры пожара на Новочеркасской ГРЭС
Общество
Пожар на рынке «Садовод» потушили
Общество
В Калининграде потушили пожар на заводе площадью 1300 кв. м
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter