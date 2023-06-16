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В Подмосковье загорелся автосервис рядом с ТЭЦ
В Дзержинском загорелся автосервис рядом с ТЭЦ-22
В городе Дзержинском Московской области загорелся автосервис. Об этом РБК сообщили в пресс-службе подмосковного управления МЧС.
Площадь возгорания составила 500 кв. м. По указанному МЧС адресу (Алексеевская, 1) находится несколько компаний: «Трэш авто», «Атлант Бетон», «Дары моря», LogicTrans и другие. Здание находится в нескольких минутах ходьбы от ТЭЦ-22.
В мае в Дзержинском горел склад покрышек, огонь распространился на соседнее здание. В «Моэснерго» позже сообщили, что пожар не повлиял на работу ТЭЦ-22, которая находилась недалеко от места возгорания.