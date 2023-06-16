Оппозиция Японии внесла в парламент проект вотума недоверия правительству

Фумио Кисида (Фото: Richard Wainwrig / Getty Images)

Конституционно-демократическая партия Японии внесла в палату представителей проект вотума недоверия правительству премьер-министра Фумио Кисиды, сообщает Nikkei.

«Причиной вотума недоверия является политика [правительства], которая увеличивает финансовое бремя для населения, например повышение налогов на оборону и взносов на социальное страхование, с другой стороны, недостаточные меры по борьбе с высокими ценами», — говорится в заявлении председателя партии Кенты Идзуми.

Конституционно-демократическая партия занимает 97 из 465 мест в палате представителей. Наибольшее количество мест у Либерально-демократической партии — 263.

Кисида за день до этого объявил, что не будет распускать палату представителей на текущей сессии парламента. Он поручил генеральному секретарю Либерально-демократической партии Тосимицу Мотэги отклонить любые вотумы недоверия, представленные оппозиционными партиями.

В 2021 году правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Это произошло после того, как Ёсихидэ Суга, который на тот момент был премьер-министром, решил не выдвигать свою кандидатуру на новый срок. Новым премьером Японии стал бывший министр иностранных дел Фумио Кисида.