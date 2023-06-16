Экс-мэр Нью-Йорка заплатит $500 тыс. за поездки с полицией в личных целях

Бывший мэр Нью-Йорка Билл де Блазио должен заплатить штраф в размере $155 тыс. и выплатить городу более $319 тыс. за использование департамента полиции во время его президентской кампании 2020 года. Об этом говорится в заявлении Совета по конфликтам интересов (Conflicts of Interest Board, COIB).

Согласно документу, де Блазио, будучи мэром Нью-Йорка во время баллотирования в президенты, использовал городские средства для оплаты дорожных расходов сотрудника службы безопасности полиции города за 31 поездку за пределы штата, связанных с его президентской кампанией. По данным COIB, за исключением зарплаты полицейского Нью-Йорка и выплаты сверхурочных, сотрудник, сопровождавший де Блазио и его жену в период с мая по сентябрь 2019 года, должен получить от экс-мэра $319794.

Председатель совета Милтон Уильямс заявил, что город не обязан оплачивать поездки мэра, совершенные в рамках кампании на пост президента. COIB дал де Блазио 30 дней на оплату штрафов. Его адвокат Эндрю Челли-младший заявил, что решение совета «безрассудное и произвольное» и, помимо прочего, нарушающее Конституцию США.

Де Блазио вступил в президентскую гонку США в мае 2019 года. Тогда он утверждал, что у него есть уникальные компетенции, позволяющие победить экс-президента Дональда Трампа, который тогда был главой государства. The Wall Street Journal сообщала о низком уровне поддержки бывшего мэра как в национальном масштабе, так и среди нью-йоркцев.