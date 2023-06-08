На пляже Хургады акула напала на отдыхающего. Видео

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Человек погиб при нападении акулы в Хургаде, сообщили в российском генконсульстве. Там призвали российских туристов «сохранять бдительность» и соблюдать запреты местных властей на купание и дайвинг.

По данным телеграм-канала Baza, погибший мужчина — гражданин России. По словам очевидцев, акула подплыла к берегу и напала на него. По данным канала, погибший не был туристом и давно жил в Египте.

РБК направил запрос в Генеральное консульство России в Хургаде.