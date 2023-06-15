В здании Центробанка произошло короткое замыкание

Здание центрального банка России (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

В здании Центробанка на ул. Неглинной, 12, произошло короткое замыкание. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС по Москве. Там добавили, что на место вызвали пожарных, но их помощь в результате не потребовалась.

Телеграм-канал Shot писал, что в здании ЦБ произошло возгорание в светильнике. По его данным, из здания вывели 1,7 тыс. человек, а огонь быстро потушили. Телеграм-канал «112» уточнял, что возгорание произошло в электрощитовой.

В ночь на 16 июня пожар произошел в здании Общественной палаты. По данным телеграм-каналов Mash и Shot, возгорание возникло из-за короткого замыкания в электрощитовой. На первом этаже зафиксировали небольшое задымление.