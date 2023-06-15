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В здании Центробанка произошло короткое замыкание
МЧС Москвы: в здании Центробанка произошло короткое замыкание
Здание центрального банка России
В здании Центробанка на ул. Неглинной, 12, произошло короткое замыкание. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС по Москве. Там добавили, что на место вызвали пожарных, но их помощь в результате не потребовалась.
Телеграм-канал Shot писал, что в здании ЦБ произошло возгорание в светильнике. По его данным, из здания вывели 1,7 тыс. человек, а огонь быстро потушили. Телеграм-канал «112» уточнял, что возгорание произошло в электрощитовой.
В ночь на 16 июня пожар произошел в здании Общественной палаты. По данным телеграм-каналов Mash и Shot, возгорание возникло из-за короткого замыкания в электрощитовой. На первом этаже зафиксировали небольшое задымление.