Кадры попадания и взрыва беспилотника в офисе в Воронеже. Видео

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В Сети появились кадры, на которых видно, как беспилотник влетает и взрывается у окна в офисе в Воронеже. Их опубликовал местный телеканал «TV Губерния». На кадрах видно, как в офисе сидят сотрудники. Они смотрят в окно, после этого раздается взрыв и люди убегают со своих рабочих мест. При этом у окна находилось рабочее место еще одного сотрудника — девушки. Незадолго до взрыва она вышла из офиса, сообщил телеканал.

Взрыв беспилотника произошел 9 июня.