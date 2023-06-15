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Ракова открыла второй Московский онкологический форум

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В столице 15 июня стартовал Московский онкологический форум. Его открыла заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Во время пленарного заседания заммэра отметила, что в настоящее время в Москве завершается стопроцентное обновление инфраструктуры для лечения онкологических заболеваний.

«Онкология — одно из приоритетных направлений медицины для Москвы. За очень короткий срок была проведена глобальная трансформация. Наверное, нет ни одного примера ни в мире, ни в стране, где инфраструктурные изменения службы за несколько лет бесспорно составляют 100%», — заявила Ракова. Она также сообщила, что накануне был открыт новый центр имени А.С. Логинова.

Ракова подчеркнула, что за последние годы в столице сформировали новые современные подходы к учету опухолей и единые подходы к лекарственному обеспечению. По ее словам, Москва и дальше будет двигаться в русле наиболее современных мировых тенденций в области лечения онкологии — при помощи искусственного интеллекта, системы поддержки врачебных решений и перехода на «ценностно-ориентированный подход, который помогает качественно менять медицину».

По словам вице-мэра, пациенты хотят больше знать о своем диагнозе и прогнозе, участвовать в процессе принятия решений о лечении — для этого необходимо развивать знания и навыки, в связи с чем в Москве в ближайшее время запустят новую программу непрерывного обучения врачей, которая будет связывать теоретические знания, практику и результаты.

Первыми спикерами на Московском онкологическом форуме стали главный уролог столицы Дмитрий Пушкарь и замдиректора по онкологической помощи МКНЦ имени А.С. Логинова Людмила Жукова. Заседание модерировал главный онколог Москвы, председатель Московского онкологического общества и директор МКНЦ имени Логинова Игорь Хатьков.

С 2019 года в Москве начали переход на новый онкологический стандарт и создали единую онкологическую службу на базе пяти якорных стационаров. В них выработана принципиально новая система подходов к диагностике и лечению. В инструментальных исследованиях уже используется искусственный интеллект и ведется создание цифровой патоморфологии.

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Московский онкологический форум проходит с 15 по 17 июня в столице. В его программу вошло более 70 научных сессий, запланированы выступления более 300 ведущих специалистов из 10 стран мира, включая Германию, Францию и Турцию.

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