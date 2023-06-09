Ракова анонсировала Московский онкологический форум с 15 по 17 июня

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

С 15 по 17 июня в Гостином дворе столицы состоится Московский онкологический форум 2023, в программу которого вошло более 70 научных сессий, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Ключевая цель Московского онкологического форума — обмен опытом, дискуссии с экспертами, обсуждение передовых методов лечения и треков развития. <...> Запланированы выступления более 300 ведущих специалистов из 10 стран мира, в том числе из Индии, Германии, Испании, Франции, Сербии и Турции», — заявила Ракова.

По словам заместителя мэра, ключевыми темами встречи станет влияние инноваций на клиническую практику, ранняя диагностика онкологических заболеваний и реконструктивно-пластическая хирургия, а также онкоморфология. Также в рамках форума пройдет конкурс молодых ученых, на которых они смогут получить экспертную оценку по результатам своих исследований, отметила Ракова.

Ожидается выступление с докладом от академика, главного онколога Москвы и директора Московского клинического научно-практического центра имени А.С. Логинова Игоря Хатькова, главного хирурга Москвы и главного врача больницы имени С.П. Боткина Алексея Шабунина и главного уролога Москвы и России Дмитрия Пушкаря. Среди иностранных экспертов — Мохамед Мохти, профессор, заведующий отделением гематологии и клеточной терапии больницы Сент-Антуан в Париже. Также ожидаются доклады Кортеса Хавьера Кастана, директора Международного центра рака молочной железы (IBCC) в Барселоне, который проведет дискуссионный разбор сложных случаев рака молочной железы, и профессора хирургии Белградского университета Деяна Раденковича, который поделится опытом лечения рака поджелудочной железы.

Для участников форума будет открыта интерактивная выставка, с помощью которой они смогут познакомиться с проектами в сфере онкологической помощи, а также посетить демонстрацию высокотехнологичных операций и побывать в шоурумах современных диагностических кабинетов. В завершающий день форума, 17 июня, посетить форум впервые смогут пациенты и их близкие.

Время работы форума: