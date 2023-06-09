Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 88,04 (+0,87) Инвестиции, 08 июн, 15:59 Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 82,09 (+0,63) Инвестиции, 08 июн, 15:59
Президент АвтоВАЗа назвал цены на удлиненную Lada Vesta Aura Авто, 11:45
Как Запад и Россия поставили рекорд по высылкам дипломатов. Инфографика Политика, 11:43
Три человека пострадали при падении беспилотника в Воронеже Политика, 11:43
Ракова анонсировала Московский онкологический форум с 15 по 17 июня Город, 11:42
Перспективы рынка российской разработки РБК и Сфера, 11:40
Акции «Сургутнефтегаза» подорожали на 7,5% на новости о росте кубышки Инвестиции, 11:39
В Новосибирске двое детей пострадали при катании на американских горках Общество, 11:29
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
10 тыс. новинок: чем российские бренды заполнили опустевшие полки сетей Pro, 11:25
Момент падения беспилотника на многоквартирный дом в Воронеже. Видео Политика, 11:22
Новый клуб Месси за сутки продал все билеты на матчи до конца сезона Спорт, 11:22
В Киеве заявили о плане вернуть Крым, когда еще «будет тепло» Политика, 11:19
Новые подходы и эффективные решения для устойчивого развития РБК Events, 11:19
В Херсонской области нашли тело женщины после разрушения Каховской ГЭС Общество, 11:17
Виталик Бутерин и соучредитель Polygon выделят $100 млн на борьбу с COVID Крипто, 11:15
Город ,  
0 

Ракова анонсировала Московский онкологический форум с 15 по 17 июня

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

С 15 по 17 июня в Гостином дворе столицы состоится Московский онкологический форум 2023, в программу которого вошло более 70 научных сессий, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Ключевая цель Московского онкологического форума — обмен опытом, дискуссии с экспертами, обсуждение передовых методов лечения и треков развития. <...> Запланированы выступления более 300 ведущих специалистов из 10 стран мира, в том числе из Индии, Германии, Испании, Франции, Сербии и Турции», — заявила Ракова.

По словам заместителя мэра, ключевыми темами встречи станет влияние инноваций на клиническую практику, ранняя диагностика онкологических заболеваний и реконструктивно-пластическая хирургия, а также онкоморфология. Также в рамках форума пройдет конкурс молодых ученых, на которых они смогут получить экспертную оценку по результатам своих исследований, отметила Ракова.

Ожидается выступление с докладом от академика, главного онколога Москвы и директора Московского клинического научно-практического центра имени А.С. Логинова Игоря Хатькова, главного хирурга Москвы и главного врача больницы имени С.П. Боткина Алексея Шабунина и главного уролога Москвы и России Дмитрия Пушкаря. Среди иностранных экспертов — Мохамед Мохти, профессор, заведующий отделением гематологии и клеточной терапии больницы Сент-Антуан в Париже. Также ожидаются доклады Кортеса Хавьера Кастана, директора Международного центра рака молочной железы (IBCC) в Барселоне, который проведет дискуссионный разбор сложных случаев рака молочной железы, и профессора хирургии Белградского университета Деяна Раденковича, который поделится опытом лечения рака поджелудочной железы.

Для участников форума будет открыта интерактивная выставка, с помощью которой они смогут познакомиться с проектами в сфере онкологической помощи, а также посетить демонстрацию высокотехнологичных операций и побывать в шоурумах современных диагностических кабинетов. В завершающий день форума, 17 июня, посетить форум впервые смогут пациенты и их близкие.

Время работы форума:

  • 15 июня — с 08:00 до 21:00;
  • 16 июня — с 08:30 до 18.00;
  • 17 июня — с 09:30 до 13:30.
Читайте на РБК Pro
На маркетплейсах — алый океан. Какую стратегию выбрать, чтобы не утонуть
Как изменится «Яндекс» после продажи и что будет с его акциями
Джордж Сорос: «Я хочу согнуть арку истории в нужном направлении»
Ли Макинтайр — РБК Pro: «Илон Маск продвигает мнения известных лжецов»
Теги
онкологи Анастасия Ракова Москва Гостиный двор
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter