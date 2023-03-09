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Дельтаплан упал на частный дом в Звенигороде

МЧС: дельтаплан упал на частный дом в Звенигороде, один человек пострадал
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Дельтаплан упал на частный одноэтажный дом в Звенигороде, сообщает ГУ МЧС по Московской области.

«В 18:40 <...> поступило сообщение о падении дельтаплана в городском округе Одинцовский, город Звенигород, микрорайон Река-река», — говорится в сообщении.

С кровли сняли пострадавшего мужчину, серьезность полученных травм в МЧС не уточнили. По предварительным данным, дом поврежден не был.

Источник «РИА Новости» уточняет, что пострадал пилот, его госпитализировали. По данным телеграм-канала «112», дельтапланом управлял 44-летний Олег Парахин, он получил вывих плеча.

Теги
дельтаплан Одинцово Подмосковье МЧС Звенигород
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