В Новосибирске загорелась Центральная клиническая больница

МЧС: на крыше в больнице в Советском районе Новосибирска произошел пожар

Пожар произошел в здании Центральной клинической больницы на улице Пирогова в Академгородке. Из здания эвакуировали 130 человек, в том числе всех пациентов, никто не пострадал. Площадь пожара — около 1,8 тыс. кв. м

Video

В больнице в Советском районе Новосибирска произошел пожар, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным портала NGS.ru, горит здание Центральной клинической больницы на улице Пирогова в Академгородке.

«В 15:25 по местному времени (11:25 мск) поступило сообщение о пожаре в больнице в Советском районе г. Новосибирска. На момент прибытия горела кровля по всей площади. Пожарные расчеты следуют по повышенному рангу», — уточнили в МЧС.

Из здания больницы эвакуировали 130 человек, в числе которых 100 пациентов, данных о пострадавших нет. «Происходит распространение пламени на большую площадь. Усиленная группировка огнеборцев продолжает локализацию возгорания», — добавили в ведомстве.

По предварительным данным, площадь возгорания составляет порядка 1,8 тыс. кв. м. К тушению пожара привлекли 17 единиц техники и более 50 человек личного состава.