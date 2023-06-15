Ефимов сообщил о договоре на редевелопмент части промзоны «Вагоноремонт»

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялось подписание договора с инвестором о комплексном развитии участка № 17, 18 бывшей промзоны «Вагоноремонт». Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, реорганизацию участка в Восточном Дегунино площадью около 15 га осуществит победитель аукциона — ООО «Специализированный застройщик «Артстрой», входящий в группу компаний «Основа». С девелопером заключен договор на шесть лет, в течение которых на Дубнинской улице на севере Москвы должен появиться современный жилой квартал с сопутствующей инфраструктурой. Торги за право комплексного развития этого участка были анонсированы в апреле, сам аукцион прошел в конце мая.

«В редевелопмент территории будет вложено около 25 млрд руб., — уточнил Ефимов. — Ежегодный бюджетный эффект составит 1,2 млрд руб. Комплексное развитие участка позволит создать свыше 4 тыс. новых рабочих мест».

Программа КРТ подразумевает возвращение в экономический оборот города заброшенных и неэффективно используемых территорий. Каждый подобный проект включает создание на месте бывших промзон современных кварталов не только с жилой и коммерческой недвижимостью, но и с социальной инфраструктурой.

По словам главы департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, на участке в шаговой доступности от станций «Бескудниково» и «Лианозово» МЦД-1 инвестор возведет около 300 тыс. кв. м жилой, общественно-деловой, научно-производственной и другой недвижимости. Больше половины этой площади придется именно на жилье. «Кроме того, здесь появятся офисы, банки, спортивные объекты, кафе и магазины. Также на участке будет возведен современный логистический центр площадью 10 тыс. кв. м и технопарк», — добавил Гаман.

Отметим, что участок № 17, 18 — это уже второй по счету проект, реализуемый по программе комплексного развития территорий в бывшей промзоне «Вагоноремонт».