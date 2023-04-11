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Ефимов сообщил о торгах по редевелопменту участка промзоны «Вагоноремонт»

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Столичные власти выставляют на аукцион право на реорганизацию еще одного участка промзоны № 17, 18 «Вагоноремонт». Речь идет о территории площадью свыше 15 га на Дубнинской улице на севере Москвы. Об этом рассказал вице-мэр столичного правительства по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам чиновника, сами торги должны состояться 29 мая, подать заявку на участие можно до 18 мая включительно. Будущий инвестор сможет построить на участке почти 300 тыс. кв. м недвижимости различного назначения, по плану там должны появиться более 4 тыс. новых рабочих мест. Объем будущих вложений со стороны инвестора Ефимов оценивает в размере 25 млрд руб., причем только для столичного бюджета экономический эффект проекта может составить 1,2 млрд руб. ежегодно.

Торги проводятся в рамках программы комплексного развития территория (КРТ), цель которой — возвращение в экономический оборот города заброшенных и неэффективно используемых территорий. Каждый подобный проект подразумевает создание на месте бывших промзон современного кластера с жилой и коммерческой недвижимостью и социальной инфраструктурой.

Предлагаемый на аукцион участок находится в районе Восточное Дегунино, в непосредственной близости от станции «Бескудниково» МЦД-1. Это не первая территория промзоны «Вагоноремонт», которую власти Москвы выставили на торги в рамках программы КРТ — накануне состоялся аукцион за право редевелопмента территории площадью 2,7 га чуть севернее, у станции «Лианозово» МЦД-1. Его результаты будут известны позднее.

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