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В центре Москвы загорелась Lamborghini

Lamborghini загорелась на Садовом кольце в Москве

В центре Москвы загорелась Lamborghini
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Желтый автомобиль Lamborghini загорелся на Смоленском бульваре в Москве, сообщает РЕН ТВ.

На кадрах, которые опубликовали каналы «112», Mash и другие, видно, что у машины горят колеса и из нее валит густой серый дым. Затем передняя дверь машины открывается, и из салона выходит водитель.

Владельцем машины оказался 27-летний музыкант Николай Гришкин, выступающий под псевдонимом Nikolaos. Он рассказал РЕН ТВ, что автомобиль удалось оперативно потушить. «Просто ехали, и машина начала дымиться. К счастью, нашлись огнетушители, все обошлось», — сказал Гришкин. Baza утверждает, что за рулем был друг музыканта, а не он сам. SHOT пишет, что Гришкин был в салоне один.

В пресс-службе столичного управления МЧС сказали РБК, что возгорание потушили до прибытия пожарных.

Mash уточняет, что загорелся автомобиль Lamborghini Gallardo, о возгорании водителю и его другу сообщил проезжавший мимо мотоциклист. Впереди, по данным канала, также ехали друзья музыканта, которые предоставили огнетушитель. На кадрах, которые показал Mash, видно, что к Lamborghini со стороны подходят три мужчины и тушат ее. Как пишет «112» со ссылкой на музыканта, никто не пострадал.

По информации SHOT, машину 2004 года выпуска Гришкин купил несколько месяцев назад и за два дня до пожара она прошла диагностику.

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