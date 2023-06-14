Директор опроверг информацию об операции на сердце Валдиса Пельша

Валдис Пельш (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Телеведущему Валдису Пельшу не делали операций на сердце, заявил РБК его директор Александр Качан.

«Не было никакой госпитализации, все в порядке», — сказал он.

Накануне телеграм-канал «112» писал, что Пельша госпитализировали в отделение сложных нарушений ритма сердца после жалоб на здоровье. Качан, комментируя эту информацию, заявил, что с телеведущим все в порядке, а его госпитализация — плановая перед экспедицией.

Mash после этого написал, что Пельшу провели срочную операцию по лечению от ишемической болезни сердца — стентирование коронарной артерии. По данным телеграм-канала, ведущий в порядке и восстанавливается.

Валдису Пельшу 56 лет. Он вел «Угадай мелодию», «Розыгрыш» и другие телепередачи. Пельш — один из основателей группы «Несчастный случай».