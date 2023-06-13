Директор Валдиса Пельша опроверг информацию о его госпитализации из-за проблем с сердцем

Директор Пельша опроверг информацию о его госпитализации

Валдис Пельш (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Телеведущего Валдиса Пельша не госпитализировали, он проходит плановое обследование, сообщил РБК его директор Александр Качан.

«Никакой госпитализации нет, все в порядке. У него впереди экспедиция, надо что-то проверить, как обычно бывает у людей перед поездкой. Никакой госпитализации нет», — сказал он.

13 июня телеграм-канал «112» сообщил, что Пельша госпитализировали в отделение сложных нарушений ритма сердца после жалоб на здоровье.

Валдису Пельшу 56 лет. Он вел телепередачи «Угадай мелодию» и «Розыгрыш». Пельш — один из основателей группы «Несчастный случай».