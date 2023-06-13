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Директор Пельша опроверг информацию о его госпитализации
Директор Валдиса Пельша опроверг информацию о его госпитализации из-за проблем с сердцем
Валдис Пельш
Телеведущего Валдиса Пельша не госпитализировали, он проходит плановое обследование, сообщил РБК его директор Александр Качан.
«Никакой госпитализации нет, все в порядке. У него впереди экспедиция, надо что-то проверить, как обычно бывает у людей перед поездкой. Никакой госпитализации нет», — сказал он.
13 июня телеграм-канал «112» сообщил, что Пельша госпитализировали в отделение сложных нарушений ритма сердца после жалоб на здоровье.
Валдису Пельшу 56 лет. Он вел телепередачи «Угадай мелодию» и «Розыгрыш». Пельш — один из основателей группы «Несчастный случай».