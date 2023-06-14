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Ростовские власти не подтвердили взрыв на Новочеркасской ГРЭС

Ростовский губернатор Голубев не подтвердил информацию о взрыве на Новочеркасской ГРЭС
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Информация о взрыве на Новочеркасской ГРЭС не подтверждается, заявил в телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Ростовские власти не подтвердили взрыв на Новочеркасской ГРЭС
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«Информация о взрыве не подтверждается. Возможной причиной [пожара] специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ на станции», — написал он. О том, что пожару на станции предшествовал взрыв, сообщал портал 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Пожар на Новочеркасской ГРЭС произошел утром 14 июня. В региональном управлении МЧС РБК сообщили, что на шестом энергоблоке загорелась кровля. Площадь возгорания на тот момент составляла 200 кв. м, к 15:20 мск она не увеличилась, уточнил Голубев.

Огонь, по его словам, тушат 71 человек и 29 единиц техники. К 15:05 пожар локализовали, открытое горение, которое возникло в машинном зале между пятым и шестым энергоблоками, удалось потушить. Пострадали трое сотрудников станции, их госпитализировали.

Станция приостановила работу из-за пожара. Губернатор предупредил, что в Ростовской области введут временные ограничения на подачу электроэнергии потребителям.

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Новочеркасская ГРЭС была введена в эксплуатацию в 1965 году, основное топливо — уголь, сообщается на сайте ПАО «ОГК-2». Основная задача электростанции — выработка электроэнергии в объеме 7556 млн кВт·ч. В 2016 году был введен в эксплуатацию новый угольный энергоблок ПСУ-330. В 2021 году правительство в рамках модернизации тепловых электростанций утвердило проекты строительства двух парогазовых энергоблоков Новочеркасской ГРЭС установленной мощностью 165 МВт и 324 МВт с вводом в 2027–2029 годах.

Теги
Ростовская область Новочеркасская ГРЭС Василий Голубев взрыв Пожар
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